Real Madrid : deux signatures imminentes, des clauses anti-Qatar et Arabie saoudite intégrées !

Conscient que ses joueurs suscitent de l’intérêt en Premier League mais aussi au sein des géants du Golfe : le Real Madrid s’apprête à prolonger le contrat de deux de ses milieux de terrain, Fede Valverde (25 ans) et Eduardo Camavinga (20 ans).

Selon Cope, l’Uruguayen et le Français, tous deux déjà liés au Real jusqu’en juin 2027, vont rempiler d’une saison supplémentaire au sein de la maison blanche pour le premier (2028) et de deux pour le second (2029). Si cette prolongation est assortie d’une augmentation de salaire pour Valverde et Camavinga, il s’agissait aussi et surtout de blinder la clause libératoire des deux joueurs.

En Espagne, les clauses étant obligatoires dans les contrats, le Real Madrid adopte donc la stratégie de passer à un milliard d’euros les joueurs qu’il estime les plus précieux. Un tarif qui les prémunit contre les Etats du Golfe, prêts à dépenser des sommes folles au Mercato.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 Understand Eduardo Camavinga’s new deal at Real Madrid will be valid until June 2029 — and not 2028.



Six year extension, salary improved and €1B release clause.



⚪️🔒 It’s all signed and sealed. pic.twitter.com/sTVqwXrqSG