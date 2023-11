Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : un accord à 100 M€ bientôt trouvé pour Leroy Sané ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs courent selon lesquelles Leroy Sané voudrait quitter le Bayern Munich dans les prochains mois et le FC Barcelone et surtout le Real Madrid seraient intéressés pour récupérer l’ailier droit allemand. Mais un retournement de situation aurait eu lieu dans ce dossier.

Sané parti pour rester au Bayern Munich ?

Et pour cause, comme annoncé par les journalistes allemands, Tobi Altschäffl et Christian Falk, dans le podcast Bayern Insider, l’ancien joueur de Manchester City entendrait finalement prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires avec le club bavarois, soit jusqu’en juin 2028. Étant donné que Leroy Sané touche actuellement 20 millions d’euros par an avec le Bayern Munich, c’est un nouvel accord à 100 millions d’euros en salaire qui se profilerait.

