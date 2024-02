FC Barcelone Mercato : le Barça concurrence le Real Madrid pour un Colchonero

Outre Kylian Mbappé, sa cible numéro 1, le Real Madrid est aussi en quête de renforts défensifs pour cet été, et Alphonso Davies est en tête de liste. Mais le club merengue cible d'autres défenseurs et selon Ekrem Konur, il vise Mario Hermoso.

Le journaliste turc précise que l'international espagnol (28 ans), en fin de contrat à l'Atlético, est aussi suivi par le Barça, ainsi que par l'AC Milan et la Juventus. A suivre...

💥💣❗🇪🇸 #Atleti 🔵🔴 #AtleticoMadrid❗

Real Madrid, Barcelona, AC Milan and Juventus are all planning a move for Atletico Madrid's 28-year-old Spanish defender Mario Hermoso in the summer transfer window. pic.twitter.com/yvf2g7OV2v