Real Madrid - Mercato : 2 joueurs offerts à Tottenham pour avoir Kane ?

Ce mercredi, The Sun assure que Harry Kane serait déterminé à quitter Tottenham pour rejoindre Manchester United. L'attaquant de 29 ans a dans le viseur le record de buts en Premier League d'Alan Shearer (260), dont il n'est plus qu'à 48 longueurs. Les Spurs ayant fixé un tarif rédhibitoire pour les autres clubs anglais (plus de 150 M€), le prince Harry pourrait rester encore un an à Londres avant de filer gratuitement vers le nord de l'Angleterre. Mais le Real Madrid, qui pourrait perdre Karim Benzema dans les prochains jours, pourrait chambouler ce plan.

Hazard et Mendy, direction Londres ?

Les Merengue apprécient le profil de Kane et souhaiteraient le recruter dès cet été. Cependant, ils ne veulent pas payer la centaine de millions attendue par Tottenham pour un joueur n'ayant jamais évolué en dehors de la Premier League. Selon la Cadena SER, le Real souhaiterait profiter de cette transaction pour inclure deux joueurs dont il ne veut plus, Eden Hazard et Ferland Mendy, afin de faire baisser l'indemnité. L'ailier belge est une cible de longue date des Spurs, mais pas certain que l'ancienne idole de Chelsea accepte de rejoindre l'ennemi, sans compter que ses états de service depuis quatre ans font peur...

Pour résumer Le Real Madrid n'aurait pas l'intention de payer plus de 100 M€ pour avoir Harry Kane, dont il n'est pas sûr que le jeu puisse s'accommoder à la Liga. Pour faire baisser l'addition, la Maison Blanche serait prête à envoyer Eden Hazard et Ferland Mendy chez les Spurs.

