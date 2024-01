Real Madrid Mercato : Alphonso Davies sort du silence sur son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Alphonso Davies déclare sa flamme au Bayern Munich. Ce dernier se serait fait taper sur les doigts par Thomas Tuchel lorsque le joueur de 23 ans échangeait avec le Real Madrid. Après des rumeurs insistantes, le Canadien revient sur ses débuts au Bayern Munich et démontre toute sa progression depuis son départ de Vancouver.

“Je me sens très à l’aise ici”

Dans une interview pour le média allemand, Kicker, le latéral gauche a fait le choix d’évoquer les bénéfices de son passage au Bayern Munich: “Je me sens très à l’aise ici, je joue pour une équipe incroyable, l’une des meilleures d’Europe. Je reste concentré et je donne tout pour l’équipe et pour nos supporters. En 2020, personne ne m’avait vraiment sur sa liste. J’étais relativement inconnu et j’ai tenu parole. Après cela, les attentes à mon égard étaient grandes. Je pense qu’en général j’ai rendu justice à cela, mais bien sûr pas toujours, pas à chaque match. Il y a très peu de joueurs qui parviennent vraiment à faire cela tout au long de leur carrière. Mon style de jeu a un peu changé depuis. Un peu moins de tricks, un peu moins de dribbles, un peu moins de risques, mais aujourd’hui. Je comprends mieux les choses qu’il y a quatre ans . Bien sûr, aujourd’hui, j’ai plus d’expérience, mais je suis encore jeune et je veux continuer à apprendre et à m’améliorer”.

Bayern : Alphonso Davies sort du silence après la rumeur du Real Madrid https://t.co/UIjdYcBYS7 — Foot Mercato (@footmercato) January 30, 2024

