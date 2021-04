Real Madrid - Mercato : après le FC Barcelone, le père et l'agent de Haaland ont rendez-vous avec Pérez !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Hier, il semblait que rien ne pouvait empêcher Manchester City de recruter Erling Haaland à la fin de la saison. Le club de Pep Guardiola était prêt à mettre 350 M€ sur la table, 180 M€ pour inciter le Borussia Dortmund à vendre son géant norvégien et 170 M€ de salaire sur les cinq prochaines années. En plus, les Citizens ont accueilli son père de 2000 à 2003, juste après la naissance du prodige.

Ils mettent le cap sur Madrid ce soir

Mais, surprise, ce jeudi matin, Sport a dévoilé une vidéo montrant le père de Haaland, Alf-Inge, et l'agent du joueur, Mino Raiola, en train d'arriver à Barcelone. Le duo avait rendez-vous avec Joan Laporta afin d'évoquer un transfert cet été. C'est une surprise dans la mesure où les finances blaugranas sont exsangues et que leur priorité semble davantage de conserver Lionel Messi.

Mais en réalité, le voyage d'affaires du duo Raiola-Haaland sénior ne se limitera pas à la Catalogne. Les médias espagnols assurent que les deux hommes ont terminé leur réunion avec Laporta et vont mettre le cap sur Madrid, où ils s'entretiendront ce soir avec Florentino Pérez et les dirigeants du Real ! Un Real Madrid qui semblait avoir les faveurs d'Erling Haaland et qui ferait tout pour constituer un duo dévastateur avec Kylian Mbappé cet été.