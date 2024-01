Real Madrid - Mercato : après Modric, une autre bonne nouvelle pour un vétéran ?

Le timing est quasiment le même que la saison dernière et l'issue devrait être la même : le Real Madrid a pris contact avec les représentants de Luka Modric, ce que nous avons relayé en début de journée, mais également de Toni Kroos, afin de prolonger leur contrat, qui s'achève en juin, d'une saison. Pour le Croate de 38 ans, ce serait quasiment acté car sa volonté première est de rester à Madrid.

Pour le milieu allemand de 33 ans, ce n'est pas forcément gagner. Kroos parle souvent de sa retraite, qu'il n'appréhende pas du tout, bien au contraire. S'il sent une baisse de régime dans les prochains mois, il n'hésitera pas à raccrocher les crampons. Mais au moins a-t-il la chance de savoir que son employeur est prêt à le conserver pour encore au moins un an...

