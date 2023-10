Real Madrid - Mercato : Arda Güler déjà sur le départ ?

Arda Güler entrevoit enfin le bout du tunnel ! Blessé au biceps fémoral droit juste avant le début de la saison puis victime d'une rechute au début du mois d'octobre, le milieu offensif turc de 18 ans n'a toujours pas joué une minute en match officiel avec le Real Madrid. Où il est arrivé cet été en provenance de Fenerbahçe moyennant un chèque de 20 M€. Tous les Merengue, et notamment Luka Modric, lui prédisent le plus bel avenir. On devrait bientôt pouvoir le voir à l'oeuvre puisqu'il participe de nouveau aux entraînements collectifs du Real depuis trois jours.

Mais Güler aura-t-il le temps de faire ses preuves à Madrid ? Pas sûr. Selon Ekrem Konur, l'AC Milan a sollicité la direction merengue pour un prêt avec option d'achat en janvier. Le journaliste turc assure que le milieu offensif tient à rester au Real mais si ses dirigeants ou Carlo Ancelotti ne partagent pas cette opinion, il pourrait aller s'ébrouer du côté du Calcio pour au moins six mois. Peut-être que ses premières apparitions sous le maillot blanc mettront tout le monde d'accord sur le fait que son avenir est à Madrid...

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

🚨AC Milan are planning to make a move to sign Real Madrid's 18-year-old Arda Güler on a permanent loan with an option to buy in January.



◾The Turkish star player is not keen to leave Madrid in January.

