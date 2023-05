Real Madrid - Mercato : accord de principe pour le transfert de Bellingham !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'information est donnée par Marca depuis quelques minutes. Qui assure que Jude Bellingham, le milieu de terrain du Borussia Dortmund, va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. L'Anglais devrait même signer un contrat au long cours, jusqu'au mois de juin 2029.

Le média espagnol évoque un montant compris entre 100 et 120 millions d'euros pour la venue du joueur. Qui aurait clairement fait comprendre à ses autres courtisans, Liverpool et Manchester City, que son choix s'était porté sur le club espagnol. Ne reste plus qu'à attendre une officialisation, ce qui ne devrait pas être pour tout de suite.