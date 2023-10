Real Madrid - Mercato : Benzema dévoile les vraies raisons de son départ en Arabie saoudite

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le coup de tonnerre a un temps fait trembler le Real Madrid. Cet été, Karim Benzema (35 ans) a décidé de mettre les voiles en Arabie saoudite pour répondre aux sirènes d’Al-Ittihad. Si l’argument financier est évidemment à prendre en compte - il touche environ 30 M€, hors droits d’image - l’attaquant tricolore de 35 ans a expliqué les autres raisons de son départ.

« Vraiment surpris par le niveau de l’Arabie saoudite »

« Lorsque le projet footballistique a été lancé en Arabie saoudite, il semblait énorme à tous points de vue. Je voulais en faire partie et aider le football à progresser dans ce pays, a dévoilé Benzema dans les colonnes d’As. L’Arabie saoudite est un pays musulman. J’ai été accueilli à bras ouverts et je me suis senti immédiatement aimé. En tant que musulman, lorsque vous êtes à La Mecque, vous vous sentez en paix… c’est un endroit exceptionnel. Il y a beaucoup de passion ici et je suis heureux du niveau de jeu. Je suis vraiment surpris par le niveau de l’Arabie saoudite, car en Europe, nous ne voyons pas beaucoup de matches de football. Maintenant, c’est le cas. »

💬 "Qu'est-ce qui a fait que je sois venu ? Déjà, je pense qu'avec tout ce que j'ai pu avoir et faire au Real, c'était le moment d'aller voir autre part. Et puis l'Arabie saoudite, bien avant le football, j'avais envie de venir ici."https://t.co/eRToybYwEE — RMC Sport (@RMCsport) October 12, 2023

Podcast Men's Up Life