Real Madrid - Mercato : ça se précise pour Alphonso Davies !

Une très bonne nouvelle est tombée mercredi concernant l'avenir d'Alphonso Davies. Selon Bild, le Bayern Munich aurait mis un terme aux négociations avec les représentants de son latéral gauche canadien pour une prolongation. Le joueur de 23 ans réclamait un salaire multiplié par deux pour continuer l'aventure avec les champions d'Allemagne, qu'il a rejoint en janvier 2019.

En conséquence, le Bayern Munich tentera de vendre son défenseur sous contrat jusqu'en 2025 lors de la prochaine intersaison. Une aubaine pour le Real Madrid, qui a fait du recrutement de Davies sa priorité. Il y a deux jours, il a été question d'un intérêt des Merengue pour Théo Hernandez (AC Milan) mais c'est bien le Canadien qui figure tout en haut de leur liste. Selon Transfermarkt, la cote d'Alphonso Davies est de 70 M€.

