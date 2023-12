Real Madrid - Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Modric !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

S’il a repris un rôle central au Real Madrid avec les absences d’Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, Luka Modric (38 ans) est bel et bien en bout de course chez les Merengue. Après douze saisons au sein de la Maison blanche, le Croate pliera bel et bien bagage à l’issue de son contrat au 30 juin prochain.

Modric ne veut pas d’une sortie par la petite porte cet hiver

En attendant, et si l’on en croit Sport, le Real a bel et bien l’intention de réussir la sortie de Modric, après s’être raté avec des monuments comme Sergio Ramos ou Raul. L’idée des Merengue est d’aller au bout de l’aventure … Quitte à s’asseoir sur quelques millions d’euros en janvier.

S’il le laisse plus régulièrement sur le banc et qu’il commence à intégrer des jeunes (Nico Paz, Gonzalo) à l’entraînement, Carlo Ancelotti entend bien fermer la porte à Luka Modric au prochain Mercato. D’ailleurs, le joueur est dans la même optique, plus enclin à partir en juin que, du jour au lendemain, sur un marché d’hiver.

Tout semble donc réuni pour que Luka Modric puisse s’offrir des adieux dignes de ce nom le 26 mai prochain pour son dernier match à Bernabeu face au Bétis Séville…

