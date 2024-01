Real Madrid Mercato : départ inattendu cet hiver pour Arda Güler ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Présenté comme un génie du football et peut-être même comme le successeur de Luka Modric à son arrivée au Real Madrid l’été dernier, Arda Güler (18 ans) peine à justifier son transfert à 15 M€.

Gravement blessé lors de la préparation d’avant-saison, le jeune Turc n’a disputé en tout et pour tout que 67 minutes depuis son arrivée : 59 minutes lors de la qualification face au modeste Arandina (3-1) en Coupe du Roi le 6 janvier et 8 minutes lors du succès face à l’Atlético Madrid en Supercoupe d’Espagne (5-3 ap.).

Güler s’agace, le Real pense à le prêter

Alors que Carlo Ancelotti prend son temps pour incorporer Güler à son onze, l’ancien joueur de Fenerbahçe pourrait filer avant la fin du Mercato de janvier selon SPORT. Très en colère au moment de retourner sur le banc suite à son échauffement lors du match face à Alméria (2-3), Arda Güler pourrait être prêté six mois pour gagner du temps de jeu et « ne pas freiner sa belle progression ». Pour l’heure, aucune destination n’a réellement fuité.

