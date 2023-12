Real Madrid - Mercato : Endrick sort du silence sur l'intérêt du PSG et interpelle Mbappé pour son avenir

Le 15 décembre 2022, le Real Madrid a officiellement mis la main sur Endrick. Mais l'attaquant brésilien de Palmeiras, considéré comme une future star du football mondial, n'arrivera à la Casa Blanca qu'à partir de l'été prochain.

Dans une interview accordée à The Athletic, Endrick est revenu sur son choix Real Madrid et sur l'intérêt que le PSG lui portait également. "À un moment donné, on parlait beaucoup d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Et c’est à ce moment-là qu’il y a eu un fort intérêt de la part de Chelsea et du Paris Saint-Germain. Bien sûr, ce sont de grandes et importantes équipes. (…) Mais j’ai toujours dit clairement à mon agent que mon rêve était le Real Madrid."

Durant cet entretien, l'international brésilien a, par ailleurs, partagé son rêve d’évoluer avec Kylian Mbappé chez les Merengue. "Évidemment, si je peux jouer avec Vinicius Junior, Rodrygo ou Kylian Mbappé, ce sera quelque chose de très bien. Mais Florentino Pérez et tous les gens autour de lui savent quoi faire, ce qui sera mieux pour le club. Chaque fois qu’il y a des joueurs de haut niveau dans l’équipe, l’équipe développera mieux", a confié le futur numéro 9 du Real Madrid.

🔵 Rival interest from Chelsea and PSG

🇧🇷 Joining Vinicius Jr and Rodrygo

🤝 Meeting Ancelotti and Perez



Endrick is Real Madrid’s next big Brazilian talent — and will arrive in July, when he turns 18.



He told @MarioCortegana all about his ‘dream’ €35m move.