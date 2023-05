Real Madrid - Mercato : offre démente pour Benzema, Firmino pour le remplacer ?

Depuis quelques temps, le Real Madrid est à la recherche d’un numéro 9 de talent pour préparer la succession du Ballon d’Or français, Karim Benzema. Selon Relevo, une offre de 200 millions d'euros venue d'Arabie saoudite se prépare et fait trembler Florentino Pérez. Si plusieurs noms ont été évoqués par la presse ces derniers jours comme Erling Haaland ou encore Hary Kane, c’est une autre pointure de Premier League qui pourrait débarquer dans la capitale espagnole. Selon les informations de Fabrizio Romano, Roberto Firmino serait dans le viseur du Real Madrid.

« Le Brésilien est l'un des noms envisagés par le Real Madrid. Il n'y a pas de négociations pour le moment, juste des discussions internes sur Bobby. Il est l'une des 4/5 options en tant que nouvel attaquant », a révélé le journaliste italien. En fin de contrat en juin prochaine, Roberto Firmino est une affaire à moindre coût pour les Merengues qui ont de grosses ambitions sur ce mercato, affaire à suivre.

Excl: Roberto Firmino, one of the names considered by Real Madrid — there are no negotiations as of now, just internal discussions about Bobby. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid



He’s one of 4/5 options as new striker; different kind of players in the list.



Firmino, free agent from #LFC. pic.twitter.com/Nt0b5wbuAP