Real Madrid - Mercato : Isco règle ses comptes avec la Maison Blanche

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les maux pour le dire. Et peu importe que sa carrière redécolle depuis quelques semaines avec des prestations plus que convaincantes sous le maillot du Betis Séville. Isco, parti par la petite porte du Real Madrid, a tenu, dans un entretien accordé à l’émission "El Pelotazo", à dévoiler les dessous de son départ.

"Je me suis effondré"

Tout sauf de la langue de bois. "J’ai dû quitter Madrid, parce que je sentais que je n’avais plus besoin d’y être. Mais franchir le pas de quitter le meilleur club du monde est compliqué, trouver le bon moment pour franchir ce pas de départ est encore plus difficile. Ce sont des décisions avec lesquelles vous devez faire face pour toujours. J’y suis resté de nombreuses années, j’étais très content et heureux. Il s’est passé des choses avec les entraîneurs, peu importe ce que je faisais, je n’allais pas jouer. Je n’étais pas préparé mentalement, il y a eu des moments où, au lieu de donner un peu plus, je me suis effondré. Ils m’ont fait savoir que peu importe ce qui se passait, je n’allais pas jouer beaucoup."

🗣️ Isco Alarcón, jugador del Real Betis en @elpelotazocsr



"Nunca he jugado una Eurocopa. He jugado Mundial pero me gustaría disputar una Eurocopa"



"Eso viene de hacer un gran trabajo en el Betis, cumplir todos los objetivos. Si me lo merezco, ojalá estar"



📲 #PelotazoIsco pic.twitter.com/f53KBNOVSb — El Pelotazo (@elpelotazocsr) October 17, 2023

Podcast Men's Up Life