Real Madrid - Mercato : un buteur surprise en approche, Arsenal dynamite une piste !

Le mercato continue de s’affoler au Real Madrid ! Pour remplacer Karim Benzema, les dirigeants madrilènes ne manquaient pas d’idées avec de gros noms. Si Kai Havertz à un temps était annoncé dans le viseur du club espagnol, l’attaquant de Chelsea pourrait signer dans un autre club de Londres.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Arsenal serait en pole position pour recruter la star allemande des Blues. Dans un même temps, Relevo annonce ce jeudi matin que le Real Madrid espère pouvoir présenter Joselu mardi prochain. Les Merengues devraient donc rapidement officialiser l’arrivée du buteur de l’Espanyol Barcelone, qui vient tout juste de donner la victoire à la Roja contre l'Italie.

Mais Joselu ne devrait pas être le seul renfort offensif de l'été, le Real Madrid cherche un grand nom en solution temporaire dans l'attente de Kylian Mbappé et/ou Erling Haaland en 2024. Si l'on en croit Rudy Galetti (SkySport), Sadio Mané (Bayern Munich, 31 ans) est une vraie piste. Les Bavarois sont d'ailleurs disposés à le vendre.

🚨 Understand Kai Havertz has given green light to Arsenal contract bid after positive indications #AFC



No problem on personal terms.



Arsenal & Chelsea in contact — no chance for £75m but Chelsea will be flexible.



Bayern, informed… but still quiet.



Real 100% out of the race. pic.twitter.com/vG4WRfzgJ4