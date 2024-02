Real Madrid Mercato : l’arrivée de Mbappé validée par un Galactique

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

S’il s’agit désormais d’un secret de polichinelle, Kylian Mbappé – qui va quitter le PSG en juin à l’issue de son contrat – se dirige à grands pas vers le Real Madrid… et cela enchante l’un des premiers Galactiques de l’ère Florentino Perez.

Présent dans l’effectif à l’époque des arrivées de Zinédine Zidane, Luis Figo, David Beckham ou encore Ronaldo (le Brésilien), Ivan Helguera (48 ans) est en effet persuadé du bon coup avec le capitaine des Bleus chez les Merengue et l’a confié à AS : « je pense que Mbappé est plus valable pour Madrid. Il peut jouer sur l’aile, comme avant-centre et même comme milieu de terrain si vous le souhaitez. Pas Haaland. C’est un avant-centre et c’est tout. Mbappé s’adapte plus facilement de par sa façon de jouer, le dribble, il se montre beaucoup plus sans le ballon, pour créer un mur, s’il faut jouer en dehors de la surface avec lui…»

« Il existe des Galactiques aujourd’hui mais pas autant qu’à l’époque… »

Pour lui, on se rapproche d’une nouvelle ère de Galactiques au Real Madrid … Mais avec des différences notables : « il est vrai qu’il existe des Galactiques aujourd’hui, mais il n’y en a pas autant qu’à cette époque. Il n’y a rien à voir. Maintenant, ils ont beaucoup de joueurs avec plus de force physique et qui travaillent très dur. Cela ne veut pas dire qu’à ce moment-là ils n’ont pas travaillé, mais que nous nous sommes beaucoup concentrés sur l’attaque. Ce n’était pas une équipe aussi complète et équilibrée que celle-ci ».

