Real Madrid - Mercato : l'offensive de Manchester City avec Haaland qui rapproche Mbappé du Real

Aux dernières nouvelles, le Real Madrid serait très serein concernant le choix de Kylian Mbappé pour son avenir. Parce qu'il a déjà un compartiment offensif au top avec Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham mais également parce qu'il pourrait se lancer à l'assaut de l'autre futur meilleur joueur de sa génération, Erling Haaland. Sauf que, selon The Sun, Manchester City ferait son possible pour que le géant norvégien s'inscrive dans la durée chez lui...

City veut prolonger Haaland et faire sauter sa clause de départ

Les Sky Blues veulent rallonger le bail de Haaland, qui court jusqu'en 2027, mais surtout faire retirer sa clause libératoire, qui serait comprise entre 100 et 150 M€ pour les clubs non anglais. Si le géant venait à parapher un nouveau bail, cela l'éloignerait du Real Madrid pour plusieurs années. Et les Merengue seraient donc dépendants du choix de Kylian Mbappé, à qui ils seraient bien inspirés de faire une cour en bonne et due forme pour qu'il y signe l'été prochain. Sans quoi, les deux futurs meilleurs joueurs du monde leur échapperaient...

