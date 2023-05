Real Madrid - Mercato : les détails de l’offre XXL des Saoudiens pour Benzema !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Depuis quelques semaines, plane un certain doute autour de Karim Benzema au Real Madrid. Son club veut lui apporter de la concurrence, et son avenir est rediscuté malgré son contrat le liant au club jusqu’en 2025. Alors, est-ce que l’offre venue d’Arabie Saoudite pourrait faire réfléchir le Ballon d’Or en titre à changer d’air ?

100 millions d’euros par an évoqués

Le média espagnol El Mundo aurait ainsi eu vent des détails de l’offre saoudienne, et en révèle les détails. Ce serait ainsi un salaire en or qui attendrait Karim Benzema, à hauteur de 100 millions d’euros par an, en plus d’avantages considérables comme 100% de ses droits à l’image, le choix de de son lieu de résidence sans parler de l’accord pour ne pas être taxé.

Le tout pour un contrat de deux ans... reste encore à en définir le club puisque le pays du Golfe laisserait également le choix au Madrilène.