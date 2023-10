Real Madrid - Mercato : le partenaire idéal de Mbappé et Vinicius déniché aux Pays-Bas ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le Real Madrid possède a pour projet de bâtir un trio offensif du niveau de la BBC (Benzema-Bale-Cristiano), qui a décroché trois Champions League d'affilée entre 2016 et 2018. Il tient déjà un joyau en la personne de Vinicius Jr. Kylian Mbappé a de bonnes chances d'être la deuxième pointe du trident à compter de l'été prochain. Reste donc à trouver un attaquant axial qui, à l'instar de Karim Benzema, pourrait aussi bien jouer en remise qu'être bon à la finition. Selon Ekrem Konur, il aurait déniché cette pépite du côté des Pays-Bas.

Il vient de passer un triplé à l'Ajax

Arrivé à l'été 2022 au Feyenoord en provenance de Cruz Azul, Santiago Giménez a mis quelques semaines à s'adapter au football européen. Mais quand ça a été fait, il a déroulé. Avec lui, le club de Rotterdam a décroché le titre de champion des Pays-Bas 2022. Et cette saison, après une entame timide (deux nuls), les Rouge et Blanc ont passé la surmultiplié. Ils restent sur 5 victoires d'affilée et 24 buts inscrits (dont un 4-0 sur la pelouse de l'Ajax). Giménez a inscrit un tiers des buts (8), dont un retentissant triplé à l'ArenA face à l'ennemi ajacide. A seulement 22 ans, le Mexicain a tout d'un grand. Le Real Madrid l'a compris mais, selon Ekrem Konur, il devra composer avec la concurrence de l'Atlético, d'Arsenal, de Tottenham, de Chelsea et du Benfica.

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

🚨Real Madrid, Atletico Madrid, SL Benfica, Arsenal, Chelsea and Tottenham have expressed an interest in 22-year-old Feyenoord and Mexico striker Santiago Gimenez.🇲🇽 ⚫🔴 #Feyenoord https://t.co/yp3z6yDrU4 pic.twitter.com/oJaWeVCRvR — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 1, 2023

Podcast Men's Up Life