Real Madrid - Mercato : le remplaçant d'Alaba recruté en Italie ?

La nouvelle est terrible pour le Real Madrid : Dabid Alaba s'est fait les croisés hier lors de la victoire contre Villarreal (4-1) et il ne jouera plus cette saison. "Après les examens effectués sur notre joueur David Alaba, il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera opéré dans les prochains jours", a indiqué le club merengue.

Cette blessure devrait accélérer l'arrivée d'un nouveau défenseur cet hiver. Et selon Ekrem Konur, une piste se détache. Elle mènerait à Giorgio Scalvini, le défenseur italien de l'Atalanta Bergame. A 20 ans, l'international (7 sélections) est toutefois droitier, contrairement à Alaba, et il est lié à son club jusqu'en 2028. L'Atlético Madrid serait également sur les rangs. A suivre...

💣💥 Real Madrid will check the situation of Atalanta's 20-year-old Italian defender Giorgio Scalvini.

