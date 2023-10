Real Madrid - Mercato : les Merengue ont flashé sur un Mbappé bis en Ligue 1

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

A deux mois et demi de ce fameux 1er janvier 2024 qui permettra à Kylian Mbappé de s'engager avec qui bon lui semble, le Real Madrid n'a aucune certitude sur une arrivée du natif de Bondy en fin de saison. Car dans le même temps, le PSG se montre serein quant à sa capacité de le prolonger. Aussi, même s'ils continuent de faire de lui leur piste prioritaire pour l'été prochain, les dirigeants merengue explorent d'autres pistes. Et l'une d'elles mène en Ligue 1.

Une solution beaucoup moins chère que Mbappé

Dans l'émission El Bar réalisée par AS, la Maison Blanche aurait pris bonne note des débuts fracassants d'Eli Junior Kroupi dans l'élite. Le 8 octobre à Lyon (3-3), à 17 ans et 105 jours, l'ailier lorientais est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé en Ligue 1 depuis Bernard Zénier en 1974. Explosif, percutant, adroit devant les cages, le fils d'Eli Kroupi rappelle Kylian Mbappé en bien des points. Et il est beaucoup moins cher. Si jamais le natif de Bondy décidait une fois de plus de faire faux bond au Real Madrid en juin, la solution de repli serait toute trouvée.

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

🔍🌟 El Madrid ya está tras el nuevo Mbappé de 17 años: milita en el Lorient



❓ ¿Qué te parece?#ElBar pic.twitter.com/njPbtSKRiO — Diario AS (@diarioas) October 17, 2023

Podcast Men's Up Life