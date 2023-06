Real Madrid - Mercato : les Merengue prêts à vendre Tchouaméni ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Sans forcément briller, même s'il a touché deux fois la barre lors du premier match, Aurélien Tchouaméni a participé aux deux matches de l'équipe de France ayant clôturé la saison (3-0 contre Gibraltar et 1-0 face à la Grèce). Le milieu de 23 ans vient de vivre une saison riche en émotions avec son transfert au Real Madrid, la Coupe du monde et la découverte du monde merengue, fait de pression du résultat permanente. Il a connu des hauts et des bas, comme son équipe. Et n'a pas totalement fait oublier Casemiro, qu'il venait pour remplacer.