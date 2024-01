Real Madrid Mercato : Modric a encore repoussé l'Arabie saoudite, l'effet Benzema ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Depuis le début de la saison, les informations les plus discordantes ont vu le jour concernant Luka Modric. Frustré de ne plus être systématiquement titulaire en août et septembre, le Croate de 38 ans a été annoncé sur le départ en janvier, à six mois de la fin de son contrat. Les Etats-Unis et surtout l'Arabie saoudite ont été évoqués.

Il veut prolonger au Real

La Cadena Ser fait le point sur la situation du Croate. Le média ibérique que Modric a repoussé de nouvelles propositions saoudiennes ces derniers jours. Il voudrait plus que jamais prolonger au Real. Et ne voudrait pas entendre parler d'Arabie saoudite, échaudé par divers témoignages de joueurs européens malheureux de leur sort depuis qu'ils ont débuté cette expérience. A l'image de Karim Benzema, parti du Real il y a six mois...

🚨🔐 Luka Modric rechazó nuevamente a Arabia Saudí:



➖ Quiere renovar con el Real Madrid



➖A los vestuarios de nuestro fútbol han llegado testimonios de varios jugadores descontentos desde que ficharon por clubes de allí



ℹ️ @antonmeana y @javiherraez https://t.co/rMzQM4gEAj — El Larguero (@ellarguero) January 31, 2024

Podcast Men's Up Life