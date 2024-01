Real Madrid - Mercato : nouveau retournement de situation pour l'avenir de Modric

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Depuis le début de la saison, les informations les plus discordantes ont vu le jour concernant Luka Modric. Frustré de ne plus être systématiquement titulaire en août et septembre, le Croate de 38 ans a été annoncé sur le départ en janvier, à six mois de la fin de son contrat. Et puis, Carlo Ancelotti l'a réinstallé dans le onze de départ et il a alors été question qu'il reste jusqu'en juin, avant de mettre le cap sur l'Arabie Saoudite ou les Etats-Unis.

Il veut le record de Puskas

Mais ce lundi, Marca annonce une très bonne nouvelle : le Real Madrid et Luka Modric réfléchiraient à une prolongation ! Le meneur de jeu aurait désormais dans le viseur le record de Ferenc Puskas, qui est le joueur le plus âgé ayant porté le maillot merengue (39 ans et 36 ans). Pour cela, il faudrait qu'il soit encore au club en 2024-25. Une prolongation d'un an, c'est justement ce qu'a l'habitude de proposer Florentino Pérez à ses vétérans. Si tout le monde est sur la même longueur d'ondes...

Luka Modric pourrait continuer de jouer au Real Madrid après 2024. 🤩



Le rêve du croate est de remporter un titre avec son pays 🇭🇷 et de devenir le joueur le plus âgé à porter le maillot du Real. 🙌



(@marca) pic.twitter.com/kiejLPmFdn — Footballogue (@Footballogue) December 31, 2023

