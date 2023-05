Real Madrid - Mercato : Pérez s'est déjà pris un stop pour l'ami de Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

La rumeur Lautaro Martinez au Real Madrid n'aura pas duré longtemps : à peine 24 heures ! Hier, un média espagnol a annoncé que la Maison Blanche mais également Manchester United et Tottenham suivaient avec attention l'attaquant argentin de l'Inter Milan. Du côté des Merengue, on l'aurait bien vu en concurrence de Karim Benzema pour la saison prochaine, Carlo Ancelotti ayant demandé à Florentino Pérez de recruter un buteur car son Ballon d'Or n'est plus capable de jouer tous les matches.