Real Madrid - Mercato : Pérez va exaucer le souhait de Vinicius Jr

Victime d'une lésion du muscle fléchisseur fin août, Vinicius Jr est revenu au jeu il y a deux semaines. Et il semble déjà à son meilleur niveau. Hier, il s'est associé à Jude Bellingham pour dynamiter l'Osasuna Pampelune (4-0) avec un but et une passe décisive. Après cette partie, il a fait une déclaration d'amour à la Maison Blanche, annonçant qu'il aimerait y terminer sa carrière.

L'un des meilleurs salaires du club et une clause anti-Arabie Saoudite

Un cri du cœur que Florentino Pérez a entendu. Car, selon Mundo Deportivo, une prolongation est dans les tuyaux et elle devrait être signée très rapidement. Avec son nouveau bail, qui s'étalera jusqu'en 2027, l'ailier brésilien deviendra l'un des joueurs les mieux payés du Real. Et il verra sa clause libératoire passer de 750 M€ à un milliard. Une somme "anti-Arabie Saoudite" qui montre que la Maison Blanche tient à conserver Vincius Jr pour très longtemps.

