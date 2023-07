Real Madrid - Mercato : pourquoi Casemiro a quitté Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

On pourra toujours dire qu'il a eu du flair. Et que son départ du Real Madrid ne lui a fait "perdre" aucun titre, le club madrilène échouant en C1 comme en Liga cette saison. Lui, c'est Casemiro, le milieu de terrain qui évolue désormais à Manchester United et qui pour le compte de Placar TV, avec des propos relayés par Marca, est revenu sur son départ de la Maison Blanche.

"Un autre championnat"

"Il y a eu un moment où j'ai voulu quitter le club, quitter un grand club. Il y a des moments où vous avez cette volonté, cette force de bouger. Je dirais aussi que si cela avait été il y a deux ans, je ne serais pas parti. Si cela avait été il y a deux ou trois ans, je n'aurais pas quitté le Real Madrid pour aller dans un autre grand club européen. Il y a une ambition de vouloir jouer dans un autre championnat"

