Real Madrid - Mercato : réunion de la dernière chance pour Pérez avec Benzema !

Pour Florentino Pérez et l'état-major du Real Madrid, les choses étaient très claires : l'attaque actuelle du Real Madrid devait continuer jusqu'en 2024 avec éventuellement un renfort pour seconder Karim Benzema. Et puis, dans un an, le Nueve partirait et serait remplacé par Erling Haaland, Kylian Mbappé ou les deux. Seulement, l'Arabie Saoudite a débarqué avec une offre incroyable de 200 M€ sur deux ans et il semblerait que le capitaine des Merengue ait bien envie de tenter l'aventure. Son grand ami Mohamed Henni a d'ailleurs confirmé que KB9 allait quitter la Maison Blanche cet été.

Une réunion qui a débuté à 11h

Mais Florentino Pérez n'est pas décidé à laisser partir son joueur comme ça. Selon El Mundo Deportivo, il est arrivé à la cité sportive de Valdebebas ce matin à 9h et est en réunion avec Karim Benzema depuis 11h. Le président madrilène va certainement insister sur sa volonté de conserver un joueur arrivé il y a 14 ans et qui est devenu une légende du club. Les deux parties se sont mises d'accord pour une prolongation d'un an depuis de nombreuses semaines. Habituellement, le Real ne s'oppose pas aux volontés de départ de ses gloires mais pour Benzema (35 ans), il semblerait que Pérez veuille faire une exception. Trop important, le Français !

Pour résumer Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, fait son possible pour convaincre son capitaine, Karim Benzema, de renoncer à l'incroyable offre saoudienne de 200 M€ sur deux ans et de rester une saison de plus dans la capitale espagnole.

