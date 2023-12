Real Madrid - Mercato : si Mbappé dit non, le club a déjà un plan B et ce n'est pas Haaland

Ekrem Konur et plusieurs médias espagnols sont formels : le Real Madrid est déterminé à dicter son calendrier à Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG sera libre de discuter avec qui il veut à compter du 1er janvier 2024. Il aura alors quinze jours pour dire aux dirigeants merengue s'il compte s'engager avec eux en juin prochain. Si ce n'est pas le cas, la Maison Blanche explorera d'autres pistes.

Erling Haaland a souvent été présenté comme le plan B logique à Mbappé. Mais les prestations de Rodrygo depuis le début de la saison ont rebattu les cartes. Le Brésilien s'épanouit dans un rôle de faux 9, si bien que les efforts madrilènes pourraient se concentrer sur le recrutement d'un ailier gauche, qui serait le vrai pendant de Vinicius Jr. Dans cette optique, l'heureux élu se nommerait Roony Bardghji, ailier suédois de 18 ans. Gaucher, il aime jouer à droite. Tottenham, Chelsea, Manchester United et Arsenal sont également sur ses traces. Un joli casting pour le joueur du FC Copenhague, qui est coté à 9 M€.

💣💥Tottenham, Chelsea, Manchester United, Arsenal and Real Madrid scouts have watched many matches of Roony Bardghji, the 18-year-old Swedish winger of FC København. https://t.co/TSfK4JWTdH pic.twitter.com/oD4POG0eqv