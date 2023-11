Real Madrid - Mercato : un bon coup du PSG pisté pour janvier

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Après avoir longtemps brillé grâce à son compartiment offensif, emmené par Cristiano Ronaldo, le Portugal pourrait bientôt performer grâce à son arrière-garde. En effet, deux des plus sûrs défenseurs centraux de la prochaine génération sont lusitaniens et jouent à Lisbonne. Il y a Antonio Silva au Benfica et Gonçalo Inacio au Sporting. Ce dernier est d'ailleurs dans le viseur du PSG depuis que Luis Campos y a posé ses valises. Grand connaisseur du vivier de son pays, le responsable du recrutement voulait faire venir Inacio cet été. Raté. Et le train pourrait ne pas repasser...

Liverpool et MU également intéressés

En effet, AS annonce ce mercredi que le Real Madrid souhaiterait recruter le défenseur du Sporting en janvier. Liverpool et Manchester United seraient également intéressés. Le montant de sa clause de cession est de 60 M€. Confrontés à plusieurs blessures (Militao, Alaba, Rüdiger) dans ce secteur depuis le début de la saison, les Merengue seraient prêts à frapper fort cet hiver pour s'attacher les services de l'un des plus sûrs espoirs à son poste. Et ainsi continuer à bâtir l'un des effectifs les plus impressionnants de l'histoire...

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

🚨💣 BREAKING: Real Madrid are considering signing 22-year old CB Gonçalo Inacio in January. @diarioas #rmalive pic.twitter.com/DqzB5qm5bu — Madrid Zone (@theMadridZone) November 1, 2023

Podcast Men's Up Life