Real Madrid Mercato : un bourreau du FC Barcelone est ciblé !

Le Real Madrid va partir en guerre pour récupérer Nico Williams (21 ans). D’après Ekrem Konur, la Casa Blanca voudrait récupérer le joueur qui a éliminé le Barça avec l’Athletic Bilbao avant-hier (4-2). L’international espagnol réalise une excellente saison avec le club basque, 5 buts et 11 passes décisives en 22 matchs. Mais le Real Madrid va devoir faire face à la concurrence cet été.

Le Real ne sera pas seul sur le dossier, des clubs de Premier League sont sur les rangs. L'attaquant est estimé à 50 millions d'après transfermarkt.

