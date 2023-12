Real Madrid - Mercato : un ex de l'OM et de l'ASSE plutôt que Yoro (LOSC) ciblé ?

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Comme souvent avec le Real Madrid, des rumeurs contradictoires circulent à propos du poste de défenseur central. Carlo Ancelotti a réclamé un renfort cet hiver suite à la blessure de David Alaba contre Villarreal (4-1) dimanche. Victime d'une rupture des ligaments croisés, l'Autrichien est out jusqu'à la fin de la saison. Et comme Militao n'a pas encore récupéré de ce même problème, ils ne sont que deux (Antonio Rüdiger et Nacho Fernandez), à l'heure actuelle, pour tenir ce poste, même si Aurélien Tchouaméni devrait reculer d'un cran pour la rencontre à Alavès jeudi.

Saliba en bonne compagnie avec Silva, Inacio et Romero

Certains médias assurent qu'Ancelotti devra faire avec l'effectif qu'il a sous la main jusqu'en juin. Mais d'autres annoncent l'arrivée d'un jeune défenseur central à fort potentiel cet hiver. Il a été question de Leny Yoro (LOSC), impressionnant dimanche contre le PSG (1-1). Mais Ekrem Konur assure qu'il ne figure pas dans la liste de quatre joueurs des dirigeants merengue. Sur celle-ci, on trouve plutôt un ancien Marseillais et Stéphanois, William Saliba (Arsenal), ainsi qu'Antonio Silva (Benfica), Gonçalo Inacio (Sporting) et Cristian Romero (Tottenham). Que des joueurs qui valent déjà très chers et que leurs clubs refuseront de céder à ce moment-là de la saison...

