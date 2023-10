Real Madrid - Mercato : un joueur à un milliard d’euros en vue à Madrid ?

Mis sous l’éteignoir par Jude Bellingham cette saison, Vinicius Junior n’en reste pas moins LE leader offensif du Real Madrid. Et l’ailier brésilien devrait être récompensé de ce statut acquis depuis des mois par une prolongation qui lui tend les bras. Ce mardi, Fabrizio Romano confirme que le prochain contrat que le Real Madrid présentera à Vinicius est quasiment prêt à être signé.

« Le club prévoit de reprogrammer la cérémonie officielle de dès que le président Florentino Pérez sera testé négatif au Covid, explique le spécialiste des transferts sur X. C'était prévu la semaine dernière mais cela arrivera dans les prochaines semaines. Il comprendra la clause libératoire d’un milliard d’euros. »

⚪️🇧🇷 Real Madrid are planning to re-schedule formal ceremony for Vinicius Jr contract extension as soon as the president Florentino Pérez tests negative to Covid.



It was scheduled last week... but it will happen in the next weeks. It will include €1B release clause. pic.twitter.com/hXW9gIXEs4