Real Madrid - Mercato : un joueur controversé finalement prolongé ?

Cet été, une fois que Karim Benzema a fait savoir qu'il comptait rejoindre l'Arabie Saoudite, le Real Madrid s'est mis en quête d'un nouveau buteur. Les supporters espéraient évidemment du lourd, par exemple un Kylian Mbappé en pleine tourmente après avoir déclaré qu'il ne prolongerait pas au PSG. Mais finalement, c'est Joselu qui a débarqué, en prêt de l'Espanyol Barcelone. Âgé de 33 ans, ce fan absolu du Real n'a pas fait rêver grand-monde du côté de Madrid. Preuve que peu de monde croyait en lui, il n'a pas eu droit au numéro 9, qui n'a plus de propriétaire depuis le départ de KB9.

Mais Joselu s'est parfaitement adapté à son nouvel univers. En neuf matches de Liga, il a déjà inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives. Surtout, à l'instar de Benzema, il joue à merveille son rôle de pivot, permettant ainsi à Vinicius Jr, Rodrygo ou Bellingham de briller. Pour toutes ces raisons, le Real Madrid a, selon Ekrem Konur, d'ores et déjà pris la décision de lever l'option d'achat dont il bénéficie auprès de l'Espanyol.

