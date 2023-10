Real Madrid - Mercato : un recalé du FC Barcelone dans le viseur du Real ?

L'info est signée Ekrem Konur, le journaliste truc spécialiste du Mercato : le Real Madrid lorgnerait le latéral gauche du Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo. A 28 ans, l'Espagnol, formé à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, avait quitté le club blaugrana en 2016 pour rejoindre Benfica.

Cette saison, le joueur marche sur l'eau avec le club coaché par Xabi Alonso : il totalise 5 buts et 5 passes décisives. L'international espagnol (2 sélections) est lié au club allemand jusqu'en 2027.

