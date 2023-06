Real Madrid - Mercato : un remplaçant discount de retour au club ?

Benzema parti et Mariano Diaz pour qui ce sera également le cas, le Real Madrid cherche deux nouveaux buteurs. Pour le poste de titulaire, Harry Kane serait le grand favori selon les rumeurs. Pour celui de remplaçant, l’attaquant de l’Espagnol Barcelone Joselu est cité mais le successeur de Diaz pourrait être autre. Le Real pourrait choisir une option moins coûteuse.

Passé par La Castilla pendant une saison (2009-2010), Rodrigo pourrait faire son retour à Madrid par la grande porte cette fois-ci. Selon la Cadena COPE, l’attaquant espagnol peut activer une clause lui permettant de quitter le club anglais gratuitement. Option non négligeable pour les Merengue, Rodrigo ayant marqué 15 buts cette saison.

🚨🌕| JUST IN: Rodrigo Moreno is one of the names that Real Madrid is considering as Mariano’s replacement. @AranchaMOBILE @RM4Arab pic.twitter.com/wDEdwltTe5