Real Madrid – Mercato : une nouvelle menace saoudienne plane sur un cadre d’Ancelotti

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Et si un nouveau vétéran débarquait en Arabie Saoudite en provenance du Real Madrid ? C’est ce qui pourrait se passer avec Nacho Fernandez cet hiver. Ekrem Konur rapporte également qu'en plus de la Saudi Pro League, la MLS souhaiteraient faire venir le défenseur de 33 ans.

Bientôt plus de centraux d'expérience aux côtés d'Antonio Rüdiger ?

Un départ constituerait une grosse perte pour Carlo Ancelotti, qui l’utilise régulièrement, surtout en Ligue des Champions... Et qui ne peut déjà plus compter sur David Alaba, victime d'une rupture des ligaments croisés et blessé jusqu'à la fin de saison, ainsi que sur Eder Militao, dont le retour à la compétition n'est pas prévu avant, au mieux, mars 2024.

De quoi pousser un peu plus l'urgence d'aller chercher un jeune défenseur central sur le mois de janvier ?

💣💥Saudi Arabian and MLS clubs are planning a move for Real Madrid's 33-year-old captain Nacho Fernández in January.

🇪🇸 #HalaMadrid ⚪ #RealMadrid pic.twitter.com/pnWkhLqCK8 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 26, 2023

Podcast Men's Up Life