Real Madrid - Mercato : une recrue offerte sur un plateau à Bellingham ?

Le Real est-il prêt à offrir une recrue offerte sur un plateau à Jude Bellingham ? Selon Sport, Florentino Pérez serait prêt à casser sa tirelire pour se payer les services de Jobe, milieu offensif de Sunderland. Arrivé chez les Black Cats l’été dernier, l’ancien crack de Birmingham City totalise d’ores et déjà 4 buts et 1 passe décisive en 20 matches de Championship.

Jode Bellingham évalué à 6 M€

Polyvalent, à l’aise avec ses deux pieds, le droitier d’1m91 représente ainsi l’une des plus grandes promesses du football mondial. En 2024, le Real Madrid aimerait passer à l’action et éviter un départ chez un autre cador d’Europe. Bellingham junior est sous contrat jusqu’en juin 2027 et sa cote est de 6 millions d’euros sur Transfermarkt.

