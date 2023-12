Real Madrid, OM, RC Lens – Mercato : Varane doublé par un inconnu chez les Merengue ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si Raphaël Varane (Manchester United, 30 ans) est prêt à snober le RC Lens, l’OM ou encore le Bayern Munich pour revenir au Real Madrid quitte à baisser son confortable salaire anglais, l’ancien défenseur des Bleus pourrait se faire chiper la place par un illustre inconnu.

Selon AS, Varane n’est pas en balance qu’avec Rafa Marin (Deportivo Alaves, 21 ans) mais également avec un brésilien évoluant au Zenith Saint-Pétersbourg du nom de Renan (20 ans), lequel remplit les trois critères du club (gaucher, jeune et peu coûteux).

Renan, une piste signée Juni Calafat

Néo international brésilien (1 cape), Renan est poussé au Real Madrid par Juni Calafat, l’une des éminences grises qui gravite autour de Florentino Perez. AS précise qu’il pourrait s’agir d’un prêt avec une option d’achat à activer à l’été 2024 si le joueur répond aux attentes.

David Alaba forfait jusqu’à la fin de saison et Eder Militao de retour au mieux en mars, Carlo Ancelotti a réclamé à Florentino Perez un défenseur central supplémentaire pour finir la saison. Peu désireux de dépenser en vue de son souhait de signer Mbappé et Haaland l’été prochain, le Real cherche en priorité un prêt plutôt que de sortir plus de 40 M€ sur un Inacio (Sporting), A.Silva (Benfica) ou un Scalvini (Atalanta).

