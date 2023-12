Real Madrid, OM, RC Lens – Mercato : Varane prêt à un effort colossal pour quitter MU !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Devenu indésirable dans un Manchester United en déliquescence, Raphaël Varane (30 ans) songe de plus en plus à quitter les Red Devils. Si son nom a été cité à l’OM ou encore au RC Lens pour un retour en Ligue 1, l’ancien capitaine des Bleus viserait surtout un retour au Real Madrid selon AS.

Varane donne à 100% sa priorité au Real

Avec les blessures de Militao et surtout d’Alaba, une place s’est ouverte en défense centrale chez les Merengue et Varane, qui est également suivi par le Bayern Munich, commence à se dire que c’est le bon moment pour revenir au sein de la Maison blanche… Dans un club où Carlo Ancelotti l’adore.

En balance avec Rafa Marin (Alaves, 21 ans), Raphaël Varane serait prêt à faire de gros efforts pour revenir d’après le quotidien madrilène. De là à rogner fortement sur son salaire XXL de Premier League (20 M€ par an) pour convaincre Florentino Perez de le rapatrier ? C’est sans doute le point central du débat…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life