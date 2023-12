Real Madrid, PSG - Mercato : la réaction d'Alphonso Davies qui en dit long sur son avenir

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Est-ce un geste envers le Real Madrid ? À la sortie du match face à Manchester United, Alphonso Davies est allé répondre aux journalistes. Un d’entre eux lui a pose une question : "on dit que le Real Madrid s’intéresse à vous", Davies le coupe et demande au représentant du Bayern : "De quoi il parle ? Du transfert ?". Il n’en fallait pas plus pour enflammer la presse espagnole. Malgré tout, les propos du défenseur sont restés très ambigus aux oreilles des journalistes. Il évoque la rumeur d’une façon portant à croire qu’il a dû évoquer le sujet plusieurs fois. Cependant, il n’a pas souhaité répondre à la question.

Il ne souhaite pas en parler

Juste après s’être concerté avec le représentant du Bayern, l’international canadien demandait à ce qu’on lui pose des questions sur le match du soir. Ces derniers jours, de nombreuses rumeurs de prolongation ont fait les titres en Allemagne. Le plus gros reste à venir pour Alphonso Davies.

