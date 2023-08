Real Madrid, PSG – Mercato : Florentino Perez prépare un plan B à Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si le Real Madrid était particulièrement serein jusqu'à présent et attendait le pourrissement de la situation entre le PSG et Kylian Mbappé pour préparer une offre « insultante » en toute fin de Mercato, les Merengue commencent désormais à être emparé d'un doute... Et ce n'est pas la campagne de préparation désastreuse de la Maison blanche qui rassure.

Des discussions avec Vlahovic déjà ouvertes par le Real

Depuis le départ de Karim Benzema, le Real n'a plus de grand numéro 9. Une situation intenable vu les ambitions madrilènes et qui pousse Florentino Perez à envisager toutes les options. Y compris l'éventualité de voir le PSG repousser son offre et garder Mbappé encore une saison entière jusqu'à la fin de son bail.

Si l'on en croit la Cadena SER, le Real Madrid aurait avancé pour faire en sorte de ne pas se retrouver le bec dans l'eau dans le sprint final de ce marché d'été 2023. En catimini, Madrid tenterait de ficeler un accord avec Dusan Vlahovic (Juventus Turin) afin d'obtenir une solution de substitution à Mbappé. Une piste démentie ironiquement et publiquement par Florentino Perez : «Si nous écoutions tout ce qui est publié, nous aurions 200 joueurs».

Pour rappel, le nom du Serbe avait circulé à Paris mais les Ultras parisiens s'étaient voulus refractaires à cette idée du fait de ses convictions nationalistes fortes...

