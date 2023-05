Real Madrid, PSG - Mercato : l’arrivée de Mbappé freinée par Benzema ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ce vendredi, le journaliste François Gallardo assure que le clan Mbappé a fait savoir aux dirigeants du PSG qu'il souhaitait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Hier, L'Equipe assurait que l'attaquant n'actionnerait pas son option pour rester jusqu'en 2024-25 dans la capitale française et partirait au maximum dans un an. Quoi qu'il en soit, que Mbappé parte cet été ou l'été prochain, il semblerait que ça ne plaise pas à tout le monde du côté des Merengue, et notamment à leur capitaine, Karim Benzema !

Sa volte-face de mai 2022 a laissé des traces

Le média Defensa Central assure que le Lyonnais n'a toujours pas digéré l'épisode de mai 2022, quand Mbappé, attendu à Madrid, avait finalement préféré prolonger au PSG. Les deux hommes se sont pourtant expliqués depuis lors des rassemblements de l'équipe de France mais le Ballon d'Or 2022 continuerait à nourrir un certain ressentiment à l'égard de son compatriote. Et vu son influence dans le vestiaire madrilène, il est possible que certains de ses partenaires pensent comme lui. Pas de quoi, cependant, réfréner l'envie de Florentino Pérez de recruter Mbappé. Car le président du Real avait lui aussi très mal pris sa volte-face d'il y a un an avant de lui pardonner au vu de ses prestations à la Coupe du monde 2022...

Pour résumer Le média espagnol Defensa Central assure que le capitaine du Real Madrid Karim Benzema en voudrait encore à Kylian Mbappé d'avoir privilégié l'argent du Qatar pour prolonger au PSG plutôt que de signer chez les Merengue en 2022 et qu'il verrait d'un mauvais œil une arrivée prochaine du natif de Bondy.

