Real Madrid, PSG - Mercato : les Merengue comptent les jours pour Mbappé, Carvajal est impatient

Ce mercredi, le site Bernabeu Digital consacre un article entier au fait que le Real Madrid doit encore patienter 52 jours avant de pouvoir officiellement recruter Kylian Mbappé. En effet, dans moins de deux mois maintenant, soit au 1er janvier 2022, l'attaquant du PSG pourra s'engager avec le club de son choix car son contrat avec le PSG arrivera à échéance le 30 juin. Et on a bien compris que le club de son choix, c'était le Real Madrid.

Le natif de Bondy peut s'attendre à un accueil très chaleureux de la part des tauliers du vestiaire merengue. En effet, quand l'émission radio El Larguero lui a demandé s'il préférait voir arriver Mbappé ou Haaland l'été prochain, Dani Carvajal a répondu : "C'est difficile de comparer un pur 9 et un ailier. Les deux sont top, ce sont des joueurs qui font la différence. Si j'avais le choix, je recruterais les deux, et Neymar, et Messi, les meilleurs. Je prendrais les dix qui ont le plus de chances de gagner le Ballon d'Or (rires)".

"Mbappé or Haaland? Or the two?"



Dani Carvajal: "It is very difficult to compare a 9 with extreme. They're both top players, players who make a difference. If I had to sign, I would sign those two, Neymar, Messi, they are the best in the world!"https://t.co/oGkyRLDuVB pic.twitter.com/eQ7Y5esqhI