Real Madrid, PSG - Mercato : les Merengue craignent maintenant que Mbappé ne soit pas libre avant 2025 !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le Real Madrid regarde avec déception le feuilleton Kylian Mbappé prendre fin du côté du PSG. L'attaquant devrait prolonger avec le club de la capitale. Selon les médias espagnols, les dirigeants merengue ne pardonneraient pas une nouvelle volte-face du natif de Bondy, après le douloureux épisode de mai 2022. Surtout que l'été 2024 ne semble pas être le bon moment pour quitter la France pour Mbappé...

Une volonté politique de le retenir à Paris en 2024 ?

Comme le rappelle Bernabeu Digital, le capitaine des Bleus a de très grandes chances de disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France et d'enchaîner avec les Jeux Olympiques de Paris. C'est en tout cas son souhait et celui des politiques. Cela ferait donc juillet et août sur le pont, puis des vacances bien méritées. Kylian Mbappé ne devrait être opérationnel que fin septembre, début octobre. En outre, les Espagnols craignent une volonté politique de voir la star rester en France l'année des JO. Ce qui ferait qu'il ne serait sur le marché qu'à l'horizon 2025. De quoi dépiter le Real Madrid...

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

💣Mbappé no tendrá una cláusula de venta obligatoria para 2024



💥El #RealMadrid se topa con un nuevo problema por un acuerdo del futbolista con el #ParisSaintGermain que no podría incluir dicha premisa

https://t.co/XjMffJK0V8 — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) August 14, 2023

Podcast Men's Up Life