Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé a envoyé 4 signaux positifs aux Merengue !

Ils s'étaient promis de ne plus s'emballer pour Kylian Mbappé mais chassez le naturel, il revient au galop ! Hier soir encore, les journalistes d'El Chiringuito n'ont parlé que de l'avenir de l'attaquant du PSG, alléchés par les dernières rumeurs faisant état d'un accord entre l'émir et Florentino Pérez pour un transfert. Le présentateur de l'émission espagnole, Josep Pedrerol, a rappelé que Florentino Pérez ne se trouait jamais deux fois quand il voulait un joueur et que cette fois, c'est sûr, le natif de Bondy va rejoindre les Merengue (même si le président du Real a déjà manqué trois fois Mbappé, en 2017, 2021 et 2022...).

Il veut venir à Madrid ?

Et pour donner du crédit à la théorie d'une arrivée imminente, la photo postée par Mbappé sur Instagram pour annoncer qu'il partait en vacances a été étudiée sous tous les angles. Elle a révélé quatre signaux forts, dont on vous laisse juge. Le premier étant évidemment la valise, signe qu'il part en vacances, bien sûr, mais également qu'il quitte Paris. Le deuxième est le design de cette valise, qui ressemble à celui du futur Bernabeu. Le troisième est le tee-shirt blanc, couleur du Real Madrid. Et le quatrième est l'imprimé sur ce tee-shirt : une image de la série Peaky Blinders, dont l'action se déroule à Birmingham, ville d'origine d'un Jude Bellingham qui vient de s'engager avec le Real... Tiré par les cheveux ? Clairement. Mais quand on veut croire en quelque chose, on voit des signes partout...

Pour résumer Toujours prompts à s'enflammer, les journalistes d'El Chiringuito ont analysé au détail près la photo postée par Kylian Mbappé pour dire qu'il partait en vacances. Et pour eux, pas de doute, le fait qu'il porte un tee-shirt blanc, comme la couleur du Real Madrid, est un signe fort !

