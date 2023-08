Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé s'offre une petite vengeance face à Florentino Perez

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le réchauffement de la relation entre Kylian Mbappé et le PSG ne fait pas que le bonheur de Luis Enrique, il agace aussi profondément du côté du Real Madrid où on pensait pouvoir s'en tirer avec une offre au rabais à la fin de ce Mercato d'été. Mais ce « redoux » entre Paris et sa star fait aussi et surtout les affaires de Kylian Mbappé, parvenu à « s'engager » sans pour autant se trahir et prolonger au delà de juin 2024.

Comme le rapporte l'excellent Sports Zone, cette sortie du loft permet à Kylian Mbappé et à son clan de maintenir la pression sur la direction du Real Madrid. Face à son déclassement à Paris, Florentino Perez avait en effet formulé une offre contractuelle au rabais pour le faire venir. Très loin des conditions attendues par le Bondynois.

Mbappé a repris la main sur le Real Madrid

Insatisfait de la proposition mais en position défavorable dans les négociations pour poser ses conditions, Kylian Mbappé a donc retourné le problème avec Nasser Al-Khelaïfi pour ne pas se retrouver dans cette situation de « à prendre ou à laisser » : « Dans le cadre d’un départ avorté cet été, Mbappé a convenu d’une formule gagnante-gagnante avec Nasser El-Khelaïfi : une prolongation avec une clause de départ avantageuse ou la renonciation à certaines primes de fidélité dans la cadre d’un départ en 2024. Pour Paris comme pour Mbappé : c’est du gagnant - gagnant ». Du côté du Real, il sera difficile de se montrer roublard !

⚡️FLASH ZONE ⚽️



En se rapprochant du PSG, Kylian Mbappé a aussi mis la pression sur le Real Madrid.



▫️En effet, le français était insatisfait de l’offre contractuelle du Real Madrid.



▫️La posture de négociations désavantageuse du joueur est désormais révolue. ❌ pic.twitter.com/Ip66TW0PGz — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 16, 2023

Podcast Men's Up Life