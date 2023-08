Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé, une vengeance de Pérez contre al-Khelaïfi sur fond de Super League ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ce feuilleton Mbappé qui dure et qui crispe tout le monde au PSG ravit le Real Madrid. Et surtout Florentino Pérez. Car, comme l'explique Mundo Deportivo, le président merengue a fait de son homologue parisien, Nasser al-Khelaïfi, son ennemi numéro un depuis qu'il s'est opposé au projet de Super League il y a deux ans. L'opportuniste qatari s'était fait le champion des clubs oubliés par le championnat fermé lancé par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin. Il en avait profité par la suite pour prendre la tête de l'association des clubs européens et donner des leçons de morale à Florentino Pérez, Joan Laporta et Andrea Agnelli...

Pérez a de la rancune envers NAK

Tout cela, Pérez ne l'a pas oublié. Rancunier, il tient à faire payer le Qatari, dont le seul mérite tient dans la puissance financière de l'émir. Eliminer le PSG et remporter la Champions League 2022 à Paris était déjà une belle victoire. Mais avec Kylian Mbappé, il peut en remporter une nouvelle, plus grande et décisive. Déçu par la tournure des événements en mai 2022, quand le natif de Bondy avait finalement préféré prolonger à Paris, il tient à faire durer le feuilleton aussi longtemps que possible car cela provoque un sacré chaos au PSG. Al-Khelaïfi espérait une offre rapide du Real Madrid, il peut toujours attendre...

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

❗️Al-Khelaïfi, presidente del PSG, cree que el Real Madrid tenía un preacuerdo con Mbappé para firmar a coste cero en 2024https://t.co/BWwEq0LqiI — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 9, 2023

Podcast Men's Up Life